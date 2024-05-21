وينفريد شايفر في حواره لـ "الخليج 365" : الأهلي فاوضني لتدريبه وأسلوب ألونسو في التدريب يشبهني مع الكاميرون 2002

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار : نهى خورشيد

فتح المدرب الألماني المخضرم وينفريد شايفر قلبه لـ الخليج 365، من خلال الحديث عن الكثير من الأمور الهامة في الوسط الرياضي الأفريقي والعالمي.

ويعتبر شايفر من أبرز المدربين في تاريخ القارة السمراء حيث تعد المحطة الأبرز في مسيرته أثناء تتويجه مع الأسود بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2002، إلى جانب التأهل مع الجيل الذهبي للكاميرون إلى منافسات كأس العالم.

وتطرق مدرب الكاميرون السابق فى تصريحات خاصة لمصراوي عن رأيه في الدوري الألماني واللاعب المصري عمر مرموش وعن فترته التدريبية بالقارة السمراء.

وجاء نص الحوار كالتالي.

في البداية .. ما سر تتويج بايرن ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني؟

بالنسبة للمدرب تشابي ألونسو، أري إنه مدرب مثالي وهو كلمة السر بالطبع في تتويج بايرن ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، فهو يمنح اللاعبين الثقة والحرية في التصرف بما يجب فعله في المباراة كما إنه يتبع أسلوب تكتيكي رائع وهو بمثابة الأخ الأكبر للاعبين.

وعن نفسي، فأنا أحب أسلوب ألونسو في كرة القدم، وهو ما كنت أفعله اثناء تدريبي لمنتخب الكاميرون.

كيف تري أداء عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟ هل تتوقع انتقاله إلى أحد الأندية الكبيرة ؟

عمر مرموش لاعب مثالى ويقدم مستوي رائع مع فريقه آينتراخت فرانكفورت ، ونصيحتي له أري من الأفضل أن يبقى لمدة أخري مع فريقه وعدم الخروج للاحتراف فى مكان آخر هذا التوقيت.

ما رأيك في أداء بايرن ميونخ في الموسم الحالي؟

أري أن فريق بايرن ميونخ لعب بشكل أفضل أمام الريال في دوري الأبطال وكانوا قربين للغاية من التأهل إلى النهائي، وكنت أتمنى رؤية نهائي ألماني بين البايرن ودورتموند.

هل تم التفاوض معك من قبل الاتحاد المصري لتولي تدريب الفراعنة؟ وما رأيك فى حسام حسن؟

لم يتم التفاوض معي لتدريب الفراعنة كما كان متداول، ولكن أري أن المنتخب لديه مدرب جيد، وحسام حسن مثالي وسيكون إضافة قوية لهم.

كيف كانت فترة تدريبك للمنتخب الكاميروني؟

أثناء تواجدي مع منتخب الكاميرون كنت امتلك جيل ذهبي من اللاعبين ، نحن معًا أقوى فريق في أفريقيا ولكن كانت المشكلة هي أن وزير الرياضة حينها لم يدفع مكافأت اللاعبين في الوقت المناسب لكأس العالم 2002 .

لقد تأخرنا 4 أيام في اليابان وكنا الفريق الوحيد فقط من أفريقيا، الكاميرون، الذي لعب نهائي بطولة الفيفا 2003.

ومن النادي أو الفريق الذي ترغب في تدريبه ؟

حلمي أن أصبح مدربا للأهلي أو الزمالك، لقد لعبت أمامهم موسم 1982/3 مع مونشنجلادباخ في القاهرة، ومنذ هذا الوقت وأنا أحب مصر والقاهرة والإسكندرية!.

هل تلقيت عرضا لتولى تدريب الأهلي؟

في فترة ما كنت قريبا من تدريب النادي الأهلي وذلك خلال موسم 2013، وبالفعل تلقيت اتصالات من جانب المسؤولين ولكن فشلت المفاوضات وتعاقدوا حينها مع مدرب هولندا وطردوه بعد 6 أشهر.

كيف تري توتر العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب؟ لماذا يتراجع مستواه مع الفراعنة؟

محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعلاقته مع يورجن كلوب مثالية وما حدث بينهم هي مشادة عادية داخل اي مباراة ، ومدرب ليفربول القادم ليس سهلا بالنسبة لهم.

وعن اختلاف مستواه بين المنتخب المصري، يجب عليه اللعب والتعاون مع باقي اللاعبين .

ما رأيك فى مستوي كرة القدم الأفريقية؟

كرة القدم الأفريقية هي الأعلى ولكن في أوروبا فقط ودليل على ذلك في الوقت الحالي أفضل اللاعبين في الدوري الأوروبي هم اللاعبين الأفارقة.

ما الذي ينقص المنتخبات والفرق العربية من وجهة نظرك؟

المنتخبات الوطنية والفرق العربية في أفريقيا بحاجة إلى مدربين جيدين للغاية ويتمتعون بالخبرة حتي يتمكنون من بناء فريق وطني بعقلية الفائز! وهو الأمر الذي فعلته مع الكاميرون 2002.