مساعده الأسبق: فيريرا كان يجبر تشافي على مشاهدة مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح محلل أداء نادي السد القطري ومساعد جوسفالدو فيريرا الأسبق، إبراهيم بوغنامي، أن المدرب البرتغالي كان يجبرهم على مشاهدة مباريات الزمالك أثناء فترة تدريبه.

وقال التونسي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "في فترة البرتغالي فيريرا مدرب السد الأسبق، كان يتابع مباريات الدوري المصري بشكل دوري، وكنا جميعا نتابعه من أجله مثلنا مثل تشافي".

وأضاف: "فيريرا كان يحكي لنا عن مستوى اللاعبين الذي دربهم وفاز معهم بالبطولات في الدوري المصري وكان يعشق الزمالك".

واختتم بوغنامي: "تشافي هيرنانديز يحب كرة القدم بشكل عام ويشاهد معنا كل الدوريات التي نتابعها في الدوريات العربية أو دوري أبطال إفريقيا وكان يعلق على الأهداف أو بعض اللاعبين الذين يراهم ممتازين".

الجدير بالذكر، كان فيريرا تولى تدريب الزمالك موسم 2015 وقادهم لتحقيق الدوري والكأس، قبل أن يرحل لقيادة السد القطري.

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