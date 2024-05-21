صلاح يثير الجدل بشأن استمراره مع ليفربول الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ألمح الجناح المصري، محمد صلاح، إلى استمراره مع ليفربول للموسم المقبل رغم كل التقارير التي تفيد برحيله.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وخلال الفترة الماضية أشارت عدد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى اقتراب صلاح من الرحيل عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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