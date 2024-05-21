اخبار الرياضه

صلاح يثير الجدل بشأن استمراره مع ليفربول الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ألمح الجناح المصري، محمد صلاح، إلى استمراره مع للموسم المقبل رغم كل التقارير التي تفيد برحيله.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وخلال الفترة الماضية أشارت عدد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى اقتراب صلاح من الرحيل عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اقرأ أيضًا:

أنشأ شركة شارات ورفض عملاق إنجليزي.. من هو أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد؟

"نأمل أن نلتقي مرة أخرى".. صلاح يودع كلوب برسالة مؤثرة

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا