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لاعب مانشستر سيتي الأسبق يقترب من تدريب بايرن ميونخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب مانشستر سيتي الأسبق ومدرب بيرنلي الحالي، فينسنت كومباني، من تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ.

وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن المدرب البلجيكي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للعملاق الألماني.

ومن جانبه، أوضح فلوريان بليتنبرج صحفي شبكة "سكاي سبورتس" أنه بالفعل جرت محادثات بين النادي والمدرب، وبعض أعضاء مجلس إدارة البايرن يرون فيه الكثير من الإمكانات.

الجدير بالذكر، صعد كومباني بفريق بيرنلي إلى الممتاز في موسم 2023/24، وفي نهاية الموسم هبط مرة أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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