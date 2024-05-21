لاعب مانشستر سيتي الأسبق يقترب من تدريب بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب مانشستر سيتي الأسبق ومدرب بيرنلي الحالي، فينسنت كومباني، من تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ.

وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن المدرب البلجيكي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للعملاق الألماني.

ومن جانبه، أوضح فلوريان بليتنبرج صحفي شبكة "سكاي سبورتس" أنه بالفعل جرت محادثات بين النادي والمدرب، وبعض أعضاء مجلس إدارة البايرن يرون فيه الكثير من الإمكانات.

الجدير بالذكر، صعد كومباني بفريق بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/24، وفي نهاية الموسم هبط مرة أخرى.

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