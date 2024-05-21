رئيس الزمالك يوضح حقيقة اعتزال شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، حقيقة اعتزال لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال لبيب عبر قناة الشمس عن اعتزال شيكابالا: "اللاعب جدد عقده وهو من سيحدد المدة مثله مثل عبد الشافي".

وأضاف: "فخورون بهذا الثنائي، حيث ضحوا كثيرا من أجل الزمالك، وبالأخص شيكابالا الذي عانى من الظلم من كل الأطراف وأعطى للفريق الكثير".

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

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