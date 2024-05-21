بعد الفوز بالكونفدرالية.. لاعب الزمالك يتحدث عن أداء وسام أبو علي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ المدافع الفلسطيني، ياسر حمد، جماهير الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان.

وقال ياسر حمد عبر أون تايم سبورتس: "مبروك لجماهير الزمالك، حققنا بطولة مهمة للغاية وليلة التتويج كانت مدهشة".

وأضاف: "كنت أرتدي قميص الزمالك طوال الليل، وهذه هي أفضل ليلة بحياتي ولم أكن أتوقع كل هذا التشجيع في الملعب، والمدرجات كانت ممتلئة".

واختتم: "شاهدت بعض المباريات لوسام أبو علي ورأيته يسجل الأهداف ويلعب بطريقة جيدة وأعتقد أنه سيساعد منتخب فلسطين وسيتحسن مع الوقت لأنه لاعب من الطراز الرفيع".

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