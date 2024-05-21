"ظلم تحكيمي وتلفزيوني".. موقع مغربي يعلق على فوز الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق موقع "360 sports" المغربي على فوز فريق الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان.

وعنون الموقع تقريره كالتالي: "فيديو .. وسط ظلم تحكيمي وتلفزيوني .. الزمالك يخمد "بركان" بالقاهرة ويتوج بلقب الكاف للمرة الثانية في تاريخه".

وجاء في تقرير الموقع أن الحكم السنغالي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للفريق البركاني.

وأضاف الموقع أن مخرجي نهائي إياب الكونفدرالية المصريين لم يكلفوا أنفسهم عناء إعادة اللقطة عكس حالات فريق الزمالك التي تم إعادتها.

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