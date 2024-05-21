رئيس نهضة بركان: ما يحزنني هو تعامل مسؤولي الزمالك.. وظلمنا الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عبر رئيس نادي نهضة بركان، عبد المجيد مضران، عن أسفه الشديد بشأن ما تعرض له الفريق في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مضران في تصريحات صحفية: "لا نبحث على أي أعذار بعد فقدان الكونفدرالية، لأننا نتسم بالروح الرياضية".

وأضاف: "ظلمنا الحكم عيسى سي ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة".

وواصل: "ما يحزنني هو تعامل مسؤولي الزمالك، حيث استقبلنا موظف، عكس ما فعلناه معهم واستقبلتهم بجانب رئيس الرابطة الاحترافية في المغرب".

وأتم رئيس نهضة بركان: "واجهنا الكثير من المتاعب عند دخولنا ملعب اللقاء، لذلك أنا فخور بقيمنا في استقبال الضيوف".

وحصد الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان.

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