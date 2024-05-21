ملف رياضة الخليج 365.. حقيقة اعتزال شيكابالا.. احتفال مرتضى منصور.. وتهنئة الرئيس السيسي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها رئيس الزمالك يوضح حقيقة اعتزال شيكابالا، ومدرب ليفربول الجديد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الإفريقية، واحتفال مرتضى منصور.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تهنئته للنادي عقب تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لا عزاء لهؤلاء".. كيف احتفل مرتضى منصور بتتويج الزمالك بالكونفدرالية؟

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى الفريق الأبيض، عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يُعلن خضوع علي معلول لجراحة ناجحة.. وفترة راحته

أعلن طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، خضوع المحترف التونسي بفريقه علي معلول لجراحة ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم الإثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. فيفا يُعلن إيقاف الزمالك من القيد بسبب قضية ثانية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن صدور قراراً بتاريخ يوم 15 مايو الجاري بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعلم مصر.. 3 صور لصلاح وابنتيه من ملعب أنفيلد

اختتم الجناح المصري، محمد صلاح، موسم 2023/24 مع ليفربول أمس الأحد، عندما فاز على ولفرهامبتون 2-0..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لخلافة كلوب".. ليفربول يعلن تولي سلوت القيادة الفنية للفريق

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي، تولي المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفاً للألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق للفريق..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد جدل الزمالك أمس".. جهاد جريشة يجيب.. من يتحكم في لقطات الفار.. الحكام أم مخرج المباراة؟

كشف جهاد جربشة الحكم الدولى السابق عن تفاصيل هامة بشأن اللقطة التحكيمية الخاصة بركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مساعده الأسبق: فيريرا كان يجبر تشافي على مشاهدة مباريات الزمالك

أوضح محلل أداء نادي السد القطري ومساعد جوسفالدو فيريرا الأسبق، إبراهيم بوغنامي، أن المدرب البرتغالي كان يجبرهم على مشاهدة مباريات الزمالك أثناء فترة تدريبه..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا