شكرا لقرائتكم خبر يورجن كلوب متفائل بمستقبل ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع فريق ليفربول مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد 8 سنوات ونصف، وسط أجواء عاطفية خلال الفوز على ولفرهامبتون 2/صفر أمس، في الدوري الإنجليزي

ونقلت وكالة (بي إيه ميديا) حديث كلوب لجماهير ليفربول قائلا: «أنا مندهش للغاية، اعتقدت أنني سأتمزق من مشاعر الفراق، لكنني لست كذلك، أنا سعيد للغاية، ولا أصدق ذلك».

وبدا كلوب واثقا في مستقبل ليفربول مضيفا: «لا أعتبر رحيلي نهاية بل مجرد بداية، لأنني رأيت اليوم فريقا عامرا بالمهارات والمواهب الشابة، ومبدعا ويتسم بالرغبة القوية».

وقال: «أحظى باهتمام مبالغ فيه، لقد رأيت البعض يبكون، وهو ما سيحدث لي الليلة».