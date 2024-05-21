يورجن كلوب متفائل بمستقبل ليفربول

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ونقلت وكالة (بي إيه ميديا) حديث كلوب لجماهير ليفربول قائلا: «أنا مندهش للغاية، اعتقدت أنني سأتمزق من مشاعر الفراق، لكنني لست كذلك، أنا سعيد للغاية، ولا أصدق ذلك».
وبدا كلوب واثقا في مستقبل ليفربول مضيفا: «لا أعتبر رحيلي نهاية بل مجرد بداية، لأنني رأيت اليوم فريقا عامرا بالمهارات والمواهب الشابة، ومبدعا ويتسم بالرغبة القوية».
وقال: «أحظى باهتمام مبالغ فيه، لقد رأيت البعض يبكون، وهو ما سيحدث لي الليلة».
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