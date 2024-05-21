شكرا لقرائتكم خبر الإنجليز يترقبون المجد الأوروبي مع بيلينجهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق آلان شيرر إن جود بيلينجهام لديه المطلوب لمساعدة بلاده في الفوز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ومنذ انتقاله لريال مدريد حقق بيلينجهام مسيرة مميزة، حيث سجل 19 هدفا في 27 مباراة، وساعد فريقه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

كما سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف مع اقتراب ريال مدريد من التتويج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة مطلع الشهر المقبل.

وبعد المباراة النهائية لدوري الأبطال، سينضم بيلينجهام (20 عاما) إلى المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، حيث يهدف المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب البطولة التي تقام في ألمانيا.

ويعتقد شيرر أن بيلينجهام يمكنه أن يكون اللاعب الذي سيساعد المنتخب الإنجليزي للتتويج باللقب.

وقال شيرر لوكالة «بي.أيه.ميديا» « يمكنه أن يكون العامل الحاسم عندما تنظر لما حققه».

وأضاف «أرقامه هذا الموسم مع الريال، أهدافه وصناعته للأهداف، ما حققه هذا الموسم ليس بالأمر السهل على الإطلاق».

وأكد «لا شك أن اللعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا لن يزعجه، يمكنك أن تدرك مدى اتزانه. سيلعب دورا كبيرا فيما سيحققه المنتخب الإنجليزي في البطولة».