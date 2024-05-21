أحمد غانم سلطان: عبدالشافي رفض الحضور لمران الزمالك لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفريق أثناء تولي حسام حسن تدريب الفريق، اللاعبين رفضت النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على المستحقات.

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وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "رفضنا نزول التدريبات ليلة مباراة في الدوري، وحسام حسن تحدث معنا من أجل العدول عن قرارنا ولم نحصل على شئ بعد ذلك".

وأضاف أحمد غانم سلطان: "محمد عبدالشافي نفسه رفض وقتها الحضور للتدريبات، بسبب عدم حصوله على أموال ومستحقات، وكان لا يستطيع وضع بنزين في سيارته الخاصة، وعقده كان 300 ألف بالموسم لمدة 6 مواسم".

واختتم لاعب الزمالك السابق: "أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، لم يجدد إلا بعد أن حصل على امتيازات ضخمة و50% من عقده مع الفريق كمقدم، وبعدها تم إعلان التجديد".