بشير التابعي : لقب الكونفدرالية أضاف حالة من الاستقرار داخل الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى بشير التابعي نجم الزمالك السابق، سعادته الشديدة بالفوز بلقب الكونفدرالية لأنها ستضفي حالة من الاستقرار التام على القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الفريق حصد اللقب بدعم الجماهير، خصوصًا أنه لم يكن مؤهلًا في بداية الموسم للمنافسة بقوة على الألقاب، مشيدًا في الوقت ذاته بدور عبدالواحد السيد مدير الكرة تحديدًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفترة المقبلة تتطلب التخطيط والتفكير بشكل سليم، واللاعبين يستحقوا التحية الشديدة وظهروا بحالة جيدة بفضل الجماهير في استاد القاهرة الدولي، والفريق في الموسم الحالي حظى بدعم جماهيري غير مسبوق، وهم سر التتويج بالكونفدرالية".

وأضاف: "جمهور الزمالك أكثر من جماهير الأهلي ولكن ليس بالفجوة الكبيرة التي يحاول البعض تصويرها لنا، والجمهور كان له دورًا كبيرًا في الحصول على كأس الكونفدرالية بعد الحضور الخيالي في استاد القاهرة، والسلوك الذي حدث في مراسم التتويج هم لأشخاص تحب النادي لكنهم أساءوا للزمالك، والحمد لله أن الامور انتهت على خير في النهاية".

وأكمل: "نهضة بركان تأثر بالضغط الجماهيري، ومعين الشعباني فوجئ بأداء لاعبي الزمالك ولم يكن يتوقع الهجوم الكاسح، خصوصا أنه كان موجودا في مصر ويعلم الكثير عن الفريق، والزمالك في مرحلة معينة لم يكن في المستوى المطلوب، ولو كان في نفس مستواه خلال سنوات كان يكسب الفريق المغربي بخمسة أهداف".

وأشار إلى انه انضم للزمالك من الامارات في سن العشرين عاما، وكان له دورا كبير في العديد من البطولات، مؤكدا أن هناك لاعبين تلعب في الاندية الكبيرة لسنوات كثيرة وفي كل موسم تخوض 4 مباريات فقط. مؤكدا أن محمود الونش قريب من مستواي مع النادي.

وأتم: "علي معلول قادر على العودة بشكل جيد، واتوقع عودته سريعا لانه لاعب ملتزم جدًا، والعودة للملعب تكون على حجم استجابة عضلاته والتزامه في التأهيل والعلاج".