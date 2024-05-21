محمد صلاح يلمح إلى مصيره مع ليفربول.. قرار مفاجئ

ألمح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن مصيره مع فريقه الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الكروي 2023-2024، وسط شكوك حول مستقبله.

وتحوم الشكوك، حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، خاصة في ظل رغبة العديد من أندية الدوري السعودي، للظفر بخدماته.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع ليفربول في نهاية صيف موسم 2025 المقبل، ولم يقرر الريدز تجديد العقد من عدمه حتى الآن.

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وكتب قائد منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل،جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وبحسب تصريح محمد صلاح، فإنه يشير إلى نيته للاستمرار داخل الأنفيلد، خلال الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام الأندية الراغبة في ضمه.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول أنهى موسم 2023-2024، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وآرسنال.