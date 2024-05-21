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دونجا يوجه رسالة مؤثرة لـ لاعب نهضة بركان عقب نهائي الكونفدرالية

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دونجا - الزمالك وبيراميدز - كأس مصر

دونجا - الزمالك وبيراميدز - كأس مصر

وجه نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق نادي الزمالك، رسالة شكر لـ لاعب نهضة بركان، بعد مباراة الفريقين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد توّج نادي الزمالك بطلًا للكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد فوز الأبيض على ستاد القاهرة بنتيجة 1-0.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: «أود أن أشكر ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان، فهو يتمتع بالأخلاق العالية، وقام بحمايتي من إصابة قوية، كان من الممكن أن اتعرض لإصابة قوية لخلع في الكتف أو إصابة في الرقبة”.

وتابع:” لقد قمت بمراسلته عبر حسابه ووجهت له الشكر، وكرة القدم هي الاخلاق والروح ».

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وواصل: « أشعر بالسعادة لـ تحقيق البطولة الأولى مع الزمالك، كنا نلعب بجدية، من أجل اسعاد الجماهير التي رأينا مساندتها لنا أمس، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات مع نادي الزمالك”.

واختتم «أتمنى التوفيق للأهلي في نهائي إفريقيا، وكل ما نفكر فيه الآن هو ، وأرجو من الجماهير ان تظل تساندنا فيما هو قادم”.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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