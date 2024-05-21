كاف يغير خطة الإخراج في مباراة الاهلي ضد الترجي بعد أزمة نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار جديد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يخص مباراة الاهلي ضد الترجي، بعد أزمة نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الاهلي ضد الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن هناك مخرج أجنبي شهير، سيتولى مهمة إخراج نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي.

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وأوضح أن الكاف، حاول وجود البرتغالي خوان، في الأربع نهائيات الإفريقية، بداية من مباراة الزمالك ونهضة بركان، ولكن التلفزيون المغربي رفض وتم تعيين مخرج وطني.

وأشار إلى أن مباراة الترجي والاهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان خوان مرشح ولكن تم تعيين مخرج تونسي، ونفس الأمر في إياب نهائي الكونفدرالية، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى أسامه الهواري.

واختتم، بأنه كان هناك اتجاه لتعيين محمد نصر لإخراج إياب دوري أبطال إفريقيا، ولكن ما حدث في نهائي الكونفدرالية، جعل الكاف يتواصل مع البرتغالي خوان للتواجد في نهائي السبت المقبل.