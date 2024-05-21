لبيب يعلن تجديد عقد زيزو ومصير ثنائي الزمالك ويوجه رسالة لـ الاهلي

أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، واستمرار ثنائي الفريق الكروي الأول، موجهًا رسالة إلى الاهلي.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد سيد زيزو، من أهم اللاعبين المتواجدين في صفوف الزمالك، وسيتم تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك، أن زيزو يشعر بالسعادة بارتداء القميص الأبيض لذلك سيستمر، وكذلك محمد صبحي ومحمد عواد مستمران مع الفريق.

اقرأ أيضاً.. الاهلي يجهز مفاجأة لـ علي معلول بعد إصابته

وعن مواجهة المارد الأحمر ضد الترجي، قال لبيب:”أتمنى فوز الاهلي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقي”.

وكان الفارس الأبيض، قد نجح في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان، مساء الأحد، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية بعد التعادل مع نهضة بركان بنتيجة 2-2، حيث خسر في الذهاب بهدفين لهدف، وفاز في الإياب بهدف نظيف.