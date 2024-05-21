جدول مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، حيث تقام 3 لقاءات أبرزهم سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي.

ويبدأ اليوم بلقاء بلدية المحلة مع الداخلية في تمام الساعة الرابعة عصرا، والتي ستنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي أبرز مواجهات اليوم، يواجهة سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتقام مباراة طلائع الجيش والجونة في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

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