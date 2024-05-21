نجم الهلال السعودي على أعتاب الرحيل في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي الهلال السعودي لكرة القدم في إيجاد مقعد جديد في قائمة الأجانب قبل بداية الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشار الإعلامي عبدالله الحنيان إلى أن نادي الهلال بدأ في تسويق عقد البرازيلي رينان لودي تمهيدًا للتخلي عنه.

وأصبح الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الهلال غير مقتنع بقدرات البرازيلي ويريد أن يوفر مركزًا لأجنبي آخر في سوق الانتقالات.

ويمتلك لودي عقدًا مع الهلال يمتد إلى 3 سنوات أخرى بعد توقيعه في يناير الماضي.

وحقق الهلال في الموسم الحالي لقب دوري روشن لكرة القدم بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.

ويلعب الهلال ضد النصر في نهاية شهر مايو الجاري في نهائي بطولة كأس الملك لكرة القدم.

ويذكر أن الهلال حسم بطولة دوري روشن لكرة القدم بشكل رسمي من الجولة 31.