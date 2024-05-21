مدرب ليفربول الجديد يكشف رأيه في قيادة الريدز الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث آرني سلوت، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على توليه القيادة الفنية خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

اوكان كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة تدريبية كبيرة مع الريدز والتي دامت لأكثر من 9 سنوات.



تصريحات سلوت

تحدث سلوت في تصريحات للموقع الرسمي لنادي فينورد الهولندي، حيث قال: "بالتأكيد هذا ليس قرارًا سهلاً أن ترحل عن نادٍ عشت فيه الكثير من اللحظات الرائعة وعملت بنجاح مع العديد من الأشخاص المميزين".

وتابع: "لكنني كرياضي، صعب علي أن أتجاهل فرصة لكي أصبح مدربًا بارزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أحد أكبر الأندية العالمية".

وأردف: "بالتأكيد استمتعت بالسنوات الثلاث التي قضيتها على رأس قيادة فينورد، كما أنني شعرت بأنني في بيتي منذ اليوم الأول، سواء داخل النادي أو مع المشجعين".

وأتم سلوت تصريحاته: "عند البدأ في فينورد روتردام في صيف 2021، كان لدي قناعة بأنني سأنجح في هذا النادي الرائع، فحقيقة وصولنا لنهائي أوروبي في ثلاث سنوات وفوزنا بالعديد من الجوائز تجعلني أكثر من فخور".