محمد صلاح يعلق على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رحيل يورجن كلوب عن تدريب الريدز،مع بداية الموسم الجاري.



وكان كلوب قد قرر الرحيل عن صفوف ليفربول مع بداية الموسم الجاري، مما جعل الريدز يتأثر بهذا القرار.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" حاليًا، و"تويتر" سابقًا، حيث قال: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك البطولات والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".



وتابع: "أتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل، نأمل أن نلتقي مرة أخرى".

وكان محمد صلاح قد دخل في مشاجرة قوية مع كلوب في الدقائق الأخيرة من مباراة ووست هام يونايتد.