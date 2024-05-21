بعد الاتهامات المغربية.. جهاد جريشة يجيب.. من يتحكم في لقطات الفار.. الحكام أم مخرج المباراة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:



كشف جهاد جربشة الحكم الدولى السابق عن تفاصيل هامة بشأن اللقطة التحكيمية الخاصة بركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جربشة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365":" أعلم جميع التفاصيل التي تتم داخل غرفة الفار بسبب تواجدي وعملي بها في وقت سابق".

وأضاف :"لقطات الفار لا تعاد أو يتم التدخل بها من قبل مخرج المباراة ، وذلك لأن جميع الكاميرات الموجودة داخل الملعب لديها توصيلتين على التوازي الاولي يتحكم بها المخرج والبناء التلفزيوني والأخري خاصة بغرفة الفار".

وواصل حديثه قائلا :" مخرج المباراة ليس له تدخل في أي حال من الأحوال بأى لقطة تخص تقنية الفار، المشاهد الخاصة بركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك في مباراة الأمس تم مراجعتها من قبل حكام التقنية وتم إعادتها داخل الغرفة مراجعة كاملة ولم يتم إعادتها أمام المتابعين".

الخليج 365 استطلع رأي جهاد جريشه بعد اتهامات مغربية لمخرج المباراة بأنه كان وراء عدم قدرة الڤار على اتخاذ القرار الصحيح بعدم إعادته للقطات الجدلية التحكيمية من زوايا مختلفة، حيث ذكر موقع "le360" تقريرًا عن المباراة بعنوان: "وسط ظلم تحكيمي و تلفزيوني .. الزمالك يخمد "بركان" بالقاهرة و يتوج بلقب الكاف للمرة الثانية في تاريخه"، وأضاف:" لاعبو بركان والمدير الفني، معين شعباني، طالبوا حكم المباراة العودة إلى تقنية الفيديو، لكنه لم يستجب".

وأيضًا، واصلت صحيفة "البطولة" المغربية، إدانة مخرج المباراة لعدم عرض عدد من اللقطات التي كان من المفترض إعادتها. حيث جاء عنوان تقريرها: "المصري هثيم فاروق: "أين الحيادية والمهنية من مخرج النهائي.. كان عليه إعادة اللقطات الهامة والمشكوك فيها".

وأوردت من تصريحاته، التي قال فيها نصًا: " كان يجب على مخرج المباراة إعادة اللقطات الهامة والمشكوك فيها من اللقاء، كان غير موفق اليوم، ولكن الزمالك استحق الفوز على نهضة بركان والتتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية".

وفي نفس السياق، اتفقت رؤية صحيفة "المنتخب" المغربية مع "le360"، أن مخرج المباراة نفسه أخرج مباراة الأهلي والرجاء، وشككت في فوز الأهلي على الرجاء، وفي موقف المخرج من إعادة اللقطات عدم مساعدة حكام الفيديو، وهو ما ذكره "بنيج" في حديثه أثناء ظهوره في "بي إن سبورت".

وكان عزيز بنيج، قد بدأ حملة الاتهامات، حيث قال المحلل المغربي، أثناء ظهوره في الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك ونهضة بركان على شاشة قناة "بي إن سبورت"، تحدث بخصوص الإخراج التلفزيوني للمباراة: "نهضة بركان لازم يرفع شكوى، شوف الفرق بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب، كان فيه لقطة كان ممكن يتطرد فيها لاعب نهضة بركان، وهيثم تكلم عنها- يقصد ستديو بي إن سبورت_ 10 دقائق ومعندوش الحق، لإن المخرج المغربي عرضها بجميع الزوايا، أنا بتكلم عن المخرج من المصدر في مصر".

وأضاف: "هناك أشياء لابد أن تتغير في إفريقيا، دائما كنا نخشى تقنية الفار، لكن تقنية الإخراج هي التي أخرجت نهضة بركان اليوم، إحنا ليس بحكام، ممكن اللقطات نختلف فيها، لكن أعط الناس اللقطات، الإعادات اشتغلت فقط في البطاقات الصفراء لنهضة بركان، لم تشتغل في كل الحالات اللي فيها شك، اعط الإعادة وخلي الناس تحكم، هذه ليست أول مرة".

وتابع:" بركان ذهب ضحية فيما قبل، الرجاء أمام الأهلي لما جاب المخرج لقطة ركلة جزاء خيالية، والكرة لمست يد لاعب الرجاء وهي لم تلمس يده، لمست في فخده، اليوم لازم نهضة بركان يرفع شكوى، لإن بهذه الطريقة مش ممكن نستمر، لاعب نهضة بركان خرجوا من المباراة لإن تهضم حقهم".

ومن جانبه، قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لفريق نهضة بركان، في تصريحات صحفية للموقع الرياضي المغربي "le 360" بخصوص مخرج المباراة: "المخرج المصري لم يعيد اللقطة، وأنا تكلمت مع جوميز، يمكن كان يعيد اللقطة ولا تحتسب ركلة جزاء، على الأقل لا نشعر بالظلم".

وكان المخرج المصري، أسامة الهواري، هو المكلف بإخراج مباراة الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت على ستاد القاهرة، يوم الأحد، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة.