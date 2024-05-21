جهاد جريشة لـ "الخليج 365": أؤيد قرار عيسي سي في عدم احتساب ركلة جزاء نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أشاد جهاد جربشة الحكم الدولى السابق بالسنغالى عيسي سي حكم موقعة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الفارس الأبيض تتويجه بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وقال جربشة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :"اللقطة التى عرضت علينا لا يمكن الحكم عليها بأنها ركلة جزاء صحيحة بسبب عدم وضوح التفاصيل.

وأضاف :"ما يمكن قوله إن الحكم السنغالي عيسي سي تواجد في منطقة رائعة وكان قريب من اللعبة، وكذلك حكام الفار تابعوا اللقطة أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار النهائي".

واختتم حديثه قائلا:"من وجهة نظري الشخصية غرفة الفار اقتنعت برأي عيسي سي وأنا أؤيد رأيه أيضًا".

ويذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين لهدف.