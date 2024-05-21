توفيق السيد لـ "الخليج 365": المخرج لا يمتلك صلاحيات خاصة بالفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحدث توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق عن عدم إعادة أسامة الهواري مخرج مباراة الزمالك ونهضة بركان اللقطة الجدلية الخاصة بركلة جزاء الفريق المغربي.

وقال السيد في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :" اللقطات التحكيمية يتم إعادتها داخل غرفة الفار من قبل الحكام وليس مخرج المباراة".

وأضاف :"المخرج ليس له أي صلاحيات بإعادة اللقطات التحكيمية داخل غرفة الفار، حكام الفيديو لديهم الشاشات والكاميرات الخاصة بهم وهما من يتحكمون بها بشكل كامل".

واختتم حديثه قائلا:"ركلة جزاء نهضة بركان لقطة ليس بها الكثير من التفاصيل حتى يمكن الحكم عليها بشكل صريح، ولكن حكم الفار هو الأنسب لاتخاذ القرار بمثل هذة الحالات".