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العرجون: جمهور الزمالك له دور كبير في تتويج الأبيض بالكونفيدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - علق عمر العرجون، لاعب نهضة بركان المغربي، على فوز الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهذا الموسم 2023/2024.


واستطاع الزمالك تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعدما فاز على نهضة بركان في مواجهة العودة  باستاد القاهرة 1/0.

فيما قد خسر في مواجهة الإياب 2/1، ليستفيد من قاعد الهدف بهدفين في حال التعادل.
وتحدث العرجون في تصريحات تلفزيونية على دور جماهير الزمالك في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي، حيث قال: "بالطبع، جمهور الزمالك كان له دور في تحقيق الفوز، فالتشجيع ومساندة للاعبين جعلهم يتحفزون بشكل كبير".
وأكمل: "لا استطيع أن اتكهن بأي نتيجة في مباريات كرة القدم، كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، لكن الحظ لم يقف معنا".
وأضاف: "بالتأكيد كانت هناك حالة حزن بعد خسارة البطولة، لأن البطولة كانت هدفًا لنا من بداية الموسم، وتأثرنا بشكل كبير، والنفسية صعبة".
 

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