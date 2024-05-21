دونجا يعلق على مواجهة الأهلي والترجي التونسي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا، على مواجهة الأعلي أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وكان الأهلي قد نجح في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس، بعدما خرج متعادلًا بدون أهداف.

وتحدث دونجا في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد، نرغب في أن يكون التوفيق حليف الأهلي ممثل مصر في بطولة إفريقيا".

بينما علق على مواجهة السوبر الإفريقي، فقال: "لا نفكر في هذه المواجهة الآن، تركيزنا حاليًا على الدوري المصري، نحن لسنا بعيدين سنعود ونركز".

وأردف: "بالنسبة لمواجهة الأهلي المباريات الكبيرة اللاعبين يقدمون انفسهم، وهي فرصة كبيرة تظهر معدن اللاعبين الكبار".

وأكمل: "بالطبع لدي رسالة لجمهور الزمالك، شكرًا على كل شيء قدمتموه وفعلتموه من أجل أن نحصد هذه البطولة، ولن تكون الأخيرة".

واختتم: "خلال مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان، معظم اللاعبين كان عندهم ثقل في أقدامهم والمدرب أراحنا بعد المباراة، لكننا في موقعة العودة من ينظر لهذا الجمهور سيقاتل ويموت نفسه".