مبابي وريال مدريد..اللبيب بالإشارة يفهم ‏

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي قصته مع باريس سان جيرمان، وأصبح الجميع يترقب القصل الجديد في الحكاية حينما ينضم إلى ريال مدريد.

الجزء المعلوم حالياً أن مبابي لن يلعب مع باريس سان جيرمان من جديد، ولكن يبقى التأكد من انتقاله إلى ريال مدريد هو الجزء الذي ينتظره الجميع.

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مبابي وريال مدريد..تلميحات "قوية"

لم يُفصح مبابي علناً عن هوية النادي الجديد الذي سيلعب له، واكتفى على سبيل المثال بإيماءة مجهولة حينما سُئل عما إذا كان سيساند ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ (انتهى اللقاء بفوز الميرنجي).

ولكن من اللافت للانتباه أن المُحيطين به أجابوا على السؤال بشكلٍ لا يحتمل أي تأويل، وكان آخر هؤلاء السيدة فايزة العماري – والدة مبابي - التي أجابت بنبرة واضحة على السؤال الذي وُجه لها عن المكان الذي سيلعب له ابنها قائلاً :"كلكم تعرفون الإجابة، أليس كذلك؟ ".

وبجانب والدة مبابي فإن مُدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أعطى تلميحاً قوياً عن هوية النادي الجديد للنجم مبابي حينما قال بعد الإعلان عن رحيله :"أتمنى له كل التوفيق، كيليان لم يكشف هوية المكان الذي سيذهب إليه".

وأضاف قائلاً :"نحن نرى أن الأمر واضح".

الأمر الواضح!..متى سيكون الإعلان الرسمي؟

ويبقى التساؤل مُطروحاً عن موعد إعلان ريال مدريد عن الصفقة طالما "الأمر واضح" كما يقول إنريكي.

وقالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد ينتظر إلى ما بعد انتهاء نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو للإعلان عن الصفقة المُرتقبة.

ولا يرغب ريال مدريد في تشتيت انتباه لاعبيه قبل المُواجهة المُرتقبة في نهائي الكأس ذات الأذنين في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويرغب مبابي من جانبه في حسم كافة الأمور المُتعلقة بالصفقة قبيل انطلاق كأس أمم أوروبا في مُنتصف يونيو، إذ لا يرغب في إضاعة تركيزه خلال المُنافسات.

ويأمل مبابي أن ينجح مع مُنتخب فرنسا في الفوز بكأس أمم أوروبا ليرفع أسهمه في حسابات الفائز بجائزة الكرة الذهبية.