الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يسود التخوف داخل نادي الزمالك، من إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض أحمد حمدي للإصابة خلال مواجهة الزمالك مع نهضة بركان التي أقيمت أمس في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي فاز بها الأبيض بهدف، وتوج باللقب.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك حالة من الخوف تسود الجهاز الفني للزمالك، من إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، خاصة وأن اللاعب لم يستطيع السير على قدمه بشكل جيد حتى الآن.

أضاف المصدر، طبيب الزمالك ينتظر مرور 48 ساعة لإزالة التورم على الركبة، وسوف يخضع اللاعب لأشعة رنين، لتحديد حجم الإصابة.

وأوضح المصدر، أنه الجهاز الفني لديه حالة من الحزن، خاصة وأن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية، ويقدم أداء مميز، علاوة على أن هذه الإصابة بالرباط الصليبي ستصبح الثالثة في صفوف الفريق بعد محمد عبدالشافي ومحمود الونش.