لاعب نهضة بركان: أحمد حمدي لاعب ممتاز وأتمنى له الشفاء

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية، خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام نهضة بركان، ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



وكان أحمد حمدي أحد أسباب حصول القلعة البيضاء على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجاري، بعدما أحرز هدف الفوز في مرمى النادي المغربي في ستاد القاهرة الدولي.

وتمنى عمر العرجون شفاء أحمد حمدي، حيث أكد أنه اللاعب المؤثر خلال مواجهتي الذهاب والعودة، فقال في تصريحات تلفزيونية: "أحمد حمدي يعد اللاعب المؤثر للغاية، كان في مباراة الذهاب ممتاز وحتى في الإياب، كان حاسم".

وأتم: "أتمنى له الشفاء، هو لاعب جيد ومحترم جدًا".