مدة غياب علي معلول عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، عن مدة غياب النجم التونسي علي معلول عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي.

خضع على معلول أمس لجراحة ناجحة فى وتر أكيليس، بعد إصابته فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بالنسبة لعلي معلول وهذه إجابة من متخصص والعملية شهدت تواجد طبيب الأهلى، القطع جزئى وليس كلى وهذا سيفرق شهرين أو ثلاثة فى العودة ومدة غيابه تتراوح بين من أربع إلى 6 أشهر، وعلى بروحه القتالية وإصراره قد يستغرق 4 أشهر أو خمسة.

وأضاف “العلاج الطبيعى بالنسبة لـ على متروك تماماً لاختياره، والإدارة أكدت تسخير كل الإمكانيات للاعب وهذا أسعد على معلول جدا والأمور طيبة بالنسبة لمعلول وأكثر مما كان يتوقع المتخصصون”.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الثامنة بتوقيت مصر في إياب نهائي أفريقيا وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.