أحمد حمدي يجري أشعة لتحديد طبيعة إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك لأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

ويترقب الجهاز الفني وجماهير الزمالك تفاصيل إصابة أحمد حمدي، وذلك بعد المستويات المميزة

وكان أحمد حمدي قد سقط على أرضية الملعب متأثرًا بإصابة في الركبة وغادر على إثرها الملعب ليشارك يوسف أوباما بدلا منه.

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادى الزمالك أن المؤشرات الأولية لإصابة اللاعب خطيرة لوجود ورم عند الركبة.

وعن إصابة اللاعب بالصليبى أوضح: "كل الأمور واردة، وأتمنى الأمر يكون بعيد عن ذلك وعن أي رباط من أربطة الركبة سواء صليبي أو داخلي أو خارجي، وكل اللي يجيبه ربنا هنتعامل معاه بتوفيق الله".

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.