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الشباب السعودي يتفق مع مهاجم بنفيكا البرتغالي

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ياسر رشاد - القاهرة - اتفق نادي الشباب السعودي، مع مهاجم بنفيكا البرتغالي رافا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستغل مسؤولو الشباب دخول رافا سيلفا في الفترة الحرة من عقده والتي تمنحه حرية التوقيع لأي نادي دون الرجوع إلى بنفيكا.

وكشفت صحيفة ، أن الشباب اتفق مع سيلفا على التوقيع لمدة 3 مواسم حتى 2027 المقبل، ليكون لاعبًا فى صفوف الشباب بالدورى السعودى بدءًَا من الموسم المقبل.

وحظى مشروع نادي الشباب بإعجاب رافا سيلفا ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة في الأيام المقبلة بشكل رسمي.

وكان الشباب قد نجح فى ضم النجم البلجيكى يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والكرواتى إيفان راكيتيتش من إشبيلية الإسبانى فى الفترة الشتوية.

وأعلنت لجنة الاحتراف فى اتحاد كرة القدم السعودى أن الميركاتو الصيفى سينطلق 18 يوليو المقبل ويستمر حتى 2 سبتمبر من العام الجارى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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