ليفربول يخاطب اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن آخر تطورات موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية: “نادي ليفربول أخطر اتحاد الكرة المصري بتواجد محمد صلاح في معسكر يونيو المقبل؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026”.

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وأضاف: “محمد صلاح سيتواجد رفقة لاعبي منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل؛ استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من ذات الشهر.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، فيما يأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وكان محمد صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر الأخير لخوض البطولة الودية التي جمعت منتخبات تونس ونيوزلندا وكرواتيا.