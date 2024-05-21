نجم الزمالك على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن دخول محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دائرة اهتمامات النادي الاهلي تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “النادي الأهلي وضع محمد صبحي ضمن خطته لتدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك في حال رحيل محمد الشناوي للاحتراف الخارجي”.

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وأضاف: “موقف محمد صبحي لم يتضح مع نادي الزمالك حتى الآن بشان التجديد أو الرحيل، خاصة وأن تعاقده ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “الاهلي يهتم بضم محمد صبحي، ويجعله بديلًا لمحمد الشناوي حال رحيله للاحتراف الخارجي، خاصة في ظل تألق مصطفى شوبير”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي السبت المقبل، ضمن مباريات الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز في المباراة بأي نتيجة من أجل حسم لقب دوري الأبطال رسميًا.