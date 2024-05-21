كاف يصدم الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفيدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عقوبات منتظرة من قبل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد نادي الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد في مباراة الإياب للنهائي.

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وشهدت مباراة نهائي الكونفيدرالية انتهاكات أثناء تسليم كأس البطولة للفريق الأبيض، حيث حدث تدافع بين عدد من جماهير الزمالك ومسئوليه؛ وهو الأمر الذي أغضب مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا بشأن أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان وأؤكد لكم أنه سيكون هناك عقوبات من قبل مسئولي الكاف، ولابد من احترامها”.

وأضاف: “الاتحاد الإفريقي أدان في بيانه الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير أثناء وبعد المباراة النهائية للكونفيدرالية الإفريقية”.

واختتم: “الاتحاد الإفريقي قرر إحالة القضية للجهات المختصة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأن ما حدث”.