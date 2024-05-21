طبيب الزمالك يُقلق جماهير ناديه بشأن إصابة أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن تطورات إصابة لاعب ناديه أحمد حمدي خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

الزمالك فاز 1-0 على نظيره نهضة بركان في الإياب بهدف سجله أحمد حمدي بعدما خسر ذهابًا بنتيجة 2-0 ليتوّج باللقب.

وقال أسامة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"حمدي أُصيب بدون تدخل مشترك وتشخيص الإصابة له أكثر من جزء، الأول نرى الإصابة وشكوى اللاعب ثم نفحصه ونُخضِعه لأشعة لأن الإصابة مع شكوته مُقلقة وسيكون هناك إصابة في أحد أربطة الركبة ولا أستطيع التحديد حتى يخضع لجميع الفحوصات فقدمه مازال متورمًا وسيخضع لفحوصات الثلاثاء وسأعلن مباشرة نتيجتها".

وأتم رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك تصريحاته بقوله:"كل شيء وارد وأتمنى ألا تكون أربطة لأن التعامل بخلاف ذلك يكون أسهل، وأحمد شخص جميل ومحترم وتحدثت معه ولن أتسرع".

صاحب الـ 26 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الماضية؛ حيث شارك بقميصه في 12 مباراة سجل خلالها هدفين.

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