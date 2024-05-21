تعرف على غيابات الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعود فريق الزمالك مرة أخرى للمنافسات المحلية حين يستضيف نظيره موردن فيوتشر عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري.

الزمالك يدخل المباراة ويُعاني من عدة غيابات بصفوفه منهم من يغيب لفترة طويلة كظهيره الأيسر محمد عبدالشافي ومدافعه محمود الونش لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

ومنهم من تعرض لإصابات مؤخرًا مثل أحمد حمدي الذي أصيب في ركبته خلال إياب نهائي الكونفدرالية وكذلك زميله لاعب الوسط الشاب محمد شحاته الذي أُصيب في المباراة ذاتها.

هذا بالإضافة إلى قائد الفريق محمود شيكابالا الذي تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج لثلاثة أسابيع قبل العودة مجددًا للتدريبات.

الزمالك يدخل المباراة في المركز 13 قبل المباراة برصيد 24 نقطة في حين يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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