"أخبرت مدرب الأهلي السابق".. ميدو يكشف كيف غير مستقبل حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، دوره في انتقال حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، للدوري الإنجليزي، وتغيير وجهته من آرسنال إلى توتنهام.

وقال ميدو برنامجه عبر قناة المحور: "حسام غالي أسطورة من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولا يوجد خلاف على ذلك، وهو أخ وصديق لي، وتدخلت لتغيير مستقبله خلال مشواره الكروي".

وأضاف: "عندما كنت في توتنهام كان مارتن يول مدرب الأهلي السابق مدربًا للفريق في تلك الفترة فذهبت له وأخبرته أن الصحافة الهولندية تتابع حسام غالي وتقول إنه يقترب من الانضمام لفريق آرسنال، لأنه كان معجبا بأدائه".

وأوضح: "وحين كتب الخبر في الصحف قمت بأخذ صورة الخبر وذهبت لـ يول وأخبرته أن الصحافة تقول إن أرسنال يريد غالي".

وأتم تصريحاته: "بعد 5 أيام فقط، قام نادي توتنهام بالتوقيع مع حسام غالي بشكل رسمي، وخاض فترة جيدة معهم، وكنت موجودا معه في هذه الفترة".

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