"قوية وتحتاج للوقت".. طبيب الزمالك يُعلن طبيعة إصابة شيكابالا ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن طبيعة إصابة قائد ناديه محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومدة غيابه.

وقال أسامة، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، مساء الإثنين:"شيكابالا إصابته قوية في منشأ العضلة الأمامية وتحتاج للوقت وأمامنا فترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع ونرى متى سيعود".

وعن إصابة لاعب وسط فريقه محمد شحاتة، أوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أنها عبارة عن شد في عضلة السمانة وفضلوا استبداله بمباراة نهضة بركان بإياب نهائي الكونفدرالية حتى لا تتفاقم، مضيفًا:"هو بحالة جيدة".

ويعود فريق الزمالك مرة أخرى للمنافسات المحلية حين يستضيف نظيره موردن فيوتشر عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري.

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