الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ينتظر عشاق كرة اليد مباراة قوية وحاسمة بين قطبي الرياضة بمصر الأهلي والزمالك في ثانِ مواجهات نهائي بطولة الدوري المصري لكرة اليد.

المباراة ستُقام عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى؛ حيث سيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان فريق الأهلي قد حسم نتيجة المواجهة الأولى بالفوز على الزمالك بنتيجة 26-25.

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