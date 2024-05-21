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مدحت شلبي: الأهلي قد يتعاقد مع لاعب الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، تفاصيل رغبة النادي الأهلي للتعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"، إن «الاهلي يضع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ضمن خطته لتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات القادمة».

وأضاف الإعلامي: «اهتمام الأهلي بضم صبحي يأتي في حال عدم وضوح موقف محمد الشناوي مع الأهلي سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد تلقيه الكثير من العروض المغرية بعد تألق مصطفى شوبير ورفض الشناوي الجلوس على مقاعد البدلاء».

وتابع مدحت شلبي: «لم يتضح موقف محمد صبحي مع الزمالك خاصة وان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم تحسم الإدارة موقفه سواء بتجديد عقده أم رحيله مجانًا» .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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