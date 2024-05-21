بايرن ميونخ يفكر في تعيين كومباني مديرا فنيا

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع مدير فني جديد بعد رحيل الألماني توماس توخيل في نهاية الموسم الكروي الحالي.





ورحل توماس توخيل عن تدريب فريق بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، بعدما خرج الفريق البافاري من الموسم دون تحقيق أي بطولة.

أكدت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع البلجيكي فينسينت كومباني مدرب فريق بيرنلي لقيادة الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير أن أفكار كومباني وطريقة وأسلوب لعبه مناسبة مع الفريق البافاري حسب ما تراه إدارة نادي بايرن ميونخ ولديهم قناعة بذلك.

أضافت التقارير أن نادي بايرن ميونخ ترى أن كومباني مشروع مستقبلي للفريق البافاري من أجل بناء عليه في السنوات المقبلة، وأن المدرب البلجيكي سيكون مناسبا لقيادة الفريق.

تأتي التقارير رغم سخرية كريستيان دريسين رئيس نادي بايرن ميونخ من تلك الأنباء التي ربطت النادي التعاقد مع كومباني حيث علق قائلا أن الفريق البافاري لديه أوباميكانو، وماتياس دي ليخت فلماذا نتفاوض مع كومباني.

