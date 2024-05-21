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مانشستر سيتى يسيطر على التشكيل المثالى للبريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف موقع "هوسكورد" المتخصص في احصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي لمسابقة في موسم 2023/2024.

سيطر مانشستر سيتى على التشكيل المثالى للدورى الإنجليزى بعد التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد منافسة قوية مع فريق أرسنال، حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وتواجد  4 لاعبين من مانشستر سيتي لايتصدرهم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، وفيل فودين الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي ، ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بجانب بوكايو ساكا نجم أرسنال.  

التشكيل المثالي للبريميرليج..

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: جفارديول، فان دايك، تاروفيسكي وأرنولد.

خط الوسط: رودي، إيزي وبالمر.

خط الهجوم: فودين، ساكا وهالاند. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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