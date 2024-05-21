فيفا يعاقب 6 أندية مصرية بوقف القيد.. تفاصيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التحديث الأسبوعي للعقوبات التي يوقعها ضد الأندية، والتي جاء بها معاقبة ست أندية مصرية على رأسها الزمالك.

وأعلن الاتحاد الدولي في بيانه على أن الأندية الست المعاقبة هي مصر المقاصة خمس قضايا، وإيسترن كومباني بأربع قضايا، والزمالك قضيتان، وحرس الحدود قضية واحدة، والمصري البورسعيدي قضية واحدة، ونجوم المستقبل قضية واحدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بحرمانه من القيد لفترة جديدة بسبب مستحقات روي أجواش، مساعد المدرب البرتغالي فيريرا.

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كما عاقب فيفا نادي الزمالك في إبريل الماضي بحرمانه من القيد لثلاث فترات جديدة؛ وذلك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب والتي تبلغ 2.4 مليون يورو.

وكان نادي الزمالك قد حقق لقب الكونفيدرالية الإفريقية أول أمس، وذلك بعد فوزه على حساب نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بهزيمة الزمالك بهدفين لهدف، قبل أن يعود الفريق الأبيض ويحقق الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد ويتوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.