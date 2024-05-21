"مستقبله في الهواء".. الصحف الإنجليزية تُعلق على تغريدة محمد صلاح المثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أثارت تغريدة الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو الجدل الذي امتد للعديد من الصحف الإنجليزية بشأن حسم مستقبله مع الريدز بالبقاء أو الرحيل عن صفوفه خلال الموسم المقبل.

وكتب صلاح أمس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل.. جماهيرنا تستحق ذلك وسنُقاتل بكل قوة".

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن تلميح محمد صلاح بمستقبله مع الريدز جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تولي الهولندي أرني سلوت القيادة الفنية للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذى تربطه علاقة قوية بالفرعون المصري.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من تغريدة صلاح سيبقي مصيره مع الفريق "في الهواء "، بل ومن المتوقع أن يفاجيء المدرب الجديد لليفربول الجميع بصفقة جديدة.

على الجانب الآخر أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن رسالة محمد صلاح أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ارتباط رحيله عن الفريق بخروج يورجن كلوب عن الأنفيلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلعة الأنفيلد ستحاول الحفاط على نجمها خلال الموسم المقبل.

وفي نفس السياق ذكرت "صحيفة ميرور" الإنجليزية أن صلاح أعطى تلميحًا حول مستقبله مع ليفربول وإمكانية استمراره خلال الموسم المقبل بـ "كل شئ ممكن".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2025، ويمتلك النجم المصري العديد من العروض بينها سعودية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه إستراليني.

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