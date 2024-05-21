بعد التتويج بالكونفدرالية.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة فيوتشر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي بهدف نظيف، مستغلا نتيجة مباراة الذهاب التي خسر فيها بهدفين مقابل هدف.

وتنطلق مباراة الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر، بعد غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز لاعبيه راحة من المران أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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