باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجمي نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد نادي نابولي الإيطالي سعر نجمه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا أمام الأندية الراغبة في الحصول على اللاعب في الصيف المقبل.





ويقدم خفيشا كفاراتسخيليا مستويات مميزة مع نابولي، ونجح في تحقيق لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأولى في عام 2023.

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان أبدى رغبته في التعاقد مع خفيشا كفاراتسخيليا لتعزيز صفوف أبناء الجنوب، مع رحيل كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي الذي أعلن رحيله.

أشارت التقارير أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مستعد للتعاقد مع صفقات قوية لتحقيق البطولات لافتة إلى أن النادي الفرنسي بدأ تحركاته صوب كفاراتسخيليا وزميله النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين.

وتابعت أن نادي نابولي وضع تقييم مرتفع للاعب كفاراتسخيليا حيث حدد مبلغ ما بين 120-130 مليون يورو للموافقة على بيع النجم الجورجي.

واكدت التقارير أن باريس سان جيرمان ليس لديه مشاكل من الجهة المادية على الإطلاق في ظل القوة المالية والشرائية التي يتمتع بها النادي الفرنسي في السنوات الأخيرة.

