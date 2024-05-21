جوارديولا يحقق 3 أرقام قياسية بعد تتويج السيتي بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، 3 أرقام قياسية بعد تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي لقب البريميرليج، الأحد الماضي بعد صراع شرس مع أرسنال ليتوج باللقب العاشر في تاريخه.

أرقام جوارديولا..

قاد جوارديولا، مانشستر سيتي لمنصة التتويج واعتلاء قمة البريميرليج 6 مرات ليفرض نفسه كثاني أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ المسابقة، ويتفوق عليه فقط السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد والذي حصد 13 لقبًا.

يعد جوارديولا أكثر المدربين حصولا على عدد نقاط من المباريات منذ عام 2016 حيث حصد 716 نقطة من 304 في الدوري الإنجليزي.

استطاع المدرب الإسباني جمع 700 نقطة في أول 300 مباراة ليصبح أكثر مدرب حصدا للنقاط في تاريخ البريميرليج، وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز في 221 مباراة، ويليه جوزيه مورينيو (189) ويورجن كلوب (188).