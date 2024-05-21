بطولات توني كروس بعد اعتزاله كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توني كروس، نجم فريق ريال مدريد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري.

أصدر توني كروس في بيان رسمي أشار فيه أن ريال مدريد هو آخر نادي سيرتدي قميصه وهو ما أكده من قبل في وقت سابق.

وأضاف أنه بعد نهاية بطولة يورو 2024، والتي ستكون نهاية رحلته في كرة القدم بشكل رسمي هذا قرار نهائي.



بطولات توني كروس



حصد توني كروس بطولة كأس العالم مع منتخب ألمانيا في نسخة 2014 على حساب منتخب الأرجنتين، أما على مستوى الأندية حصد دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات مع ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وتوج توني كروس مع ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني 4 مرات ومع بايرن ميونخ الدوري الألماني 3 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني مرة، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية 6 مرات.

