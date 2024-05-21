توني كروس يعلن اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.

ويستعد توني كروس مع ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بينما يتطلع دورتموند لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1997.

وتأهل ريال مدريد إلي نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي لايبزيج الألماني ثم مانشستر سيتي الإنجليزي ثم بايرن ميونخ الألماني علي الترتيب، وصعد بوروسيا دورتموند للنهائي بعد تخطي عقبة إيندهوفن الهولندي ثم أتلتيكو مدريد ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي.

وأصدر توني كروس بيانًا رسميًا، أكد خلاله: "ريال مدريد هو آخر نادي سأرتدي قميصه، وأكدت على ذلك مرارًا وتكرارًا في وقت سابق".

واستمر توني كروس: "بعد نهاية بطولة يورو 2024، ستكون نهاية رحلتي مع كرة القدم بشكل رسمي، هذا قراري النهائي".

واختتم توني كروس: "أشكر نادي ريال مدريد وكل مسؤوليه وجماهيره على هذه السنوات العظيمة، لقد كنت دائمًا الداعم الأول لي والسبب في كل ما وصلت له".

أرقام توني كروس

وحقق توني كروس لقب كأس العالم ويورو بقميص منتخب ألمانيا، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة بقميصي ريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما حصد توني كروس 4 بطولات دوري إسباني، و3 بطولات دوري ألماني، بطولة كأس إسبانيا و3 بطولات كأس إسبانيا، 5 بطولات سوبر ألماني بجانب 6 بطولات كأس عالم للأندية.

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